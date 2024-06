A prefeitura de Porto Alegre firmou um acordo com famílias atingidas pela enchente no bairro Sarandi, na Zona Norte, para garantir imóveis em locais fora de áreas de risco. São moradores que residem em cima do dique do Sarandi, na Vila Brasília, e que tiveram as suas casas tomadas pelo nível e a força da água. Com isso, foi iniciada nesta quarta-feira (29) a demolição dos imóveis no local.