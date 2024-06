Além da diminuição do nível da água após 29 dias, a vazão (volume d’água que escoa pelo canal ao longo do tempo) do Guaíba segue diminuindo nesta sexta-feira (31). Na seção em frente à Usina do Gasômetro, até a Ilha da Pintada, a vazão está em 7,97 milhões de litros por segundo, conforme medição realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É a menor vazão registrada desde o pico da enchente.