O fim de semana será de tempo instável em quase todo o Rio Grande do Sul. No sábado (17) a única região que terá o sol predominando será a Fronteira Oeste, ainda assim, com risco de chuva passageira e isolada. Nas demais localidades do território gaúcho, a chuva aparece concentrada no período da tarde e da noite. No domingo (18), novamente, a instabilidade continua prevalecendo no Estado, menos na Fronteira Oeste, onde o tempo fica firme.