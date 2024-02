Diante do enfraquecimento da tempestade tropical Akará na terça-feira (20), a Marinha do Brasil rebaixou sua classificação para uma depressão subtropical. A expectativa é de que o fenômeno siga perdendo força no decorrer desta quarta (21) até seu processo final, entre quinta (22) e sexta-feira (23). Por enquanto, o sistema ainda atua em alto-mar, no litoral sul do Brasil, mas sem causar impactos significativos no clima do Rio Grande do Sul.