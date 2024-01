Na terça-feira (16), Porto Alegre e a Região Metropolitana foram atingidas por chuva forte e vento. A instabilidade foi entrando com força na Região Metropolitana e ganhando tamanho ao longo do dia. Por volta das 22h, a tempestade desabou sobre a Capital com 60mm de chuva e ventos que alcançaram 89 quilômetros por hora no Aeroporto Salgado Filho e no Jardim Botânico — situação causada pela combinação de sistemas meteorológicos.