Os próximos dias deverão ser de calor no Rio Grande do Sul, com temperatura máxima acima dos 35ºC, e pancadas de chuva em todas as regiões. Os períodos mais quentes são aguardados no fim de semana. No domingo (17), Porto Alegre, por exemplo, tem máxima prevista de 40ºC, segundo a Climatempo (veja abaixo a previsão de algumas cidades para o domingo).