A terça-feira no Rio Grande do Sul será de tempo firme, com sol predominante e poucas nuvens em todas as regiões. Isso se deve à alta pressão atmosférica que atua sobre o Estado, impedindo a formação de nuvens carregadas. A temperatura aumenta durante a tarde, podendo atingir até 35ºC em algumas regiões do território gaúcho. No Litoral, há possibilidade de rajadas de vento de até 50 km/h.