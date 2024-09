Fim de semana Notícia

Trânsito na orla do Guaíba terá bloqueio para programação da 10ª Parada de Luta LGBT+

Trecho da Avenida Edvaldo Pereira Paiva entre as rótulas do Gasômetro e das Cuias será fechado a partir da meia-noite de sábado (31). Três linhas do transporte coletivo também terão alterações no domingo (1º)

30/08/2024 - 20h35min Atualizada em 30/08/2024 - 20h41min