Frequentadores criticam poda e remoção de árvores na Redenção, em Porto Alegre

Visitantes veem prejuízos à flora e à fauna locais na ação. Prefeitura afirma que desde o começo de 2024 foram 180 vegetais retirados do parque, por serviços da gestão municipal e devido a quedas no temporal, e argumenta que "todas as remoções são baseadas em laudos técnicos"

29/08/2024 - 17h44min Atualizada em 30/08/2024 - 11h14min