Um ônibus capotou na madrugada desta quarta-feira (17), na MGC-120, entre os municípios de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O acidente provocou a morte de ao menos sete pessoas, conforme relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O veículo capotou próximo a um local conhecido como Curva do Bambuzeiro.