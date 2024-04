Depois de ter sido liberada parcialmente na manhã desta terça-feira (16), a BR-101, em Palhoça, no trecho do Morro dos Cavalos, terá novas alterações pelos próximos dias. Conforme a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, um desvio será feito no tráfego durante a noite até a próxima sexta-feira (19) para que sejam feitos trabalhos de recuperação da pista no quilômetro 233, onde houve deslizamento.