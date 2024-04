A chuva que caiu na noite desse sábado (13) causou deslizamento de terra e pedras que gerou bloqueio total nos dois sentidos da BR-101, no quilômetro 234, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça (SC). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve acidente ou outros problemas em função do imprevisto, mas não há previsão de liberação da via.