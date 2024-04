A quarta-feira (17) será marcada pelo tempo firme no Rio Grande do Sul. A passagem de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical na Argentina, afasta a instabilidade do território gaúcho. Com a presença do ar polar, a umidade diminui, o ar fica mais seco e a temperatura cai. Na Região Central, na Fronteira Oeste, nos Vales e na Campanha, o sol predomina, sem presença de nuvens. No restante das regiões, há maior presença de nebulosidade.