A missão Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (Pace), da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), já tem os primeiros dados sobre a vida microscópica no oceano e partículas no ar. O satélite de observação, que tem como um dos principais objetivos a análise dos sinais vitais da Terra, foi lançado no dia 8 de fevereiro e funciona conforme o esperado.