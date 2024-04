Um acidente registrado na noite desta segunda-feira (15) deixou o trânsito bloqueado nos dois sentidos da BR-116, a partir do Km 176, em Nova Petrópolis. Um caminhão Iveco Stralis, com placas de Itajaí (SC) e carregado com bobinas de papel colidiu contra a estrutura que delimita o trânsito para veículos leves.