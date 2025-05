Inter perde os dois centroavantes principais e terá de apostar em jovens nas próximas partidas

O Inter terá problemas para o ataque. A lesão de Valencia , que saiu da partida contra o Atlético Nacional-COL ainda no primeiro tempo, soma-se à de Borré , ausente desde o duelo com o Juventude, e ambos estão fora dos próximos jogos . Roger Machado já fez o alerta:

Lucca e Ricardo Mathias são as alternativas do técnico para enfrentar Botafogo, Nacional-URU, Mirassol e, possivelmente, Maracanã e Sport. A esperança é de contar com Borré contra o Bahia, na última rodada do Grupo F.