Dos veículos terrestres registrados no Rio Grande do Sul, 47,2% estão isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz) — um total de 3,6 milhões. Os fabricados há mais de 20 anos compõem a maior parte dos veículos que não pagam. Segundo o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS), do total de 7,66 milhões de veículos no Estado, 3,12 milhões (40,8%) estão nessa situação.