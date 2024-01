Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran) e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) chamaram a atenção, nesta sexta-feira (26), para a aplicação de golpes na internet envolvendo o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. Estelionatários têm utilizado links falsos, guias e códigos Pix falsos para receber o dinheiro indevidamente.