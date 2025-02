Fóssil com 237 milhões de anos descoberto no RS pode ajudar a explicar a evolução dos dinossauros

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria ( UFSM ) tiveram publicados em uma revista científica internacional nesta terça-feira (25) detalhes de uma descoberta inédita na região central do Rio Grande do Sul: o fóssil de uma espécie de réptil até então desconhecida e que viveu há 237 milhões de anos — antes dos dinossauros, mas que pode ajudar a explicar como eles evoluíram.

— Fósseis aqui da região são muito importantes porque eles vêm desse momento do período triássico, que é o primeiro período da era mesozoica, que vai ter os dinossauros. Mas esses aqui são de ecossistemas que antecedem os dinossauros . Então, cada animalzinho que a gente encontra ali são animais que viveram nesses ecossistemas e nos ajudam a entender o que foi que mudou para que os dinossauros conseguissem alcançar o sucesso evolutivo no momento seguinte da história da vida na Terra —conta o paleontólogo Rodrigo Muller.

Na revista Acta Palaeontologica Polonica , a nova espécie foi batizada de Retymajichampsa beckerorum. A primeira palavra significa crocodilo de perna forte. O nome é uma combinação de palavras do grego e do guarani. Já a segunda é uma homenagem aos donos da propriedade rural onde foi feita a descoberta, que tem o sobrenome Becker.

O fóssil descoberto é de uma das pernas do animal. Ela estava escondida em meio a rochas dentro da propriedade rural da família Becker em Paraíso do Sul e foi recuperada em janeiro de 2024.

O réptil seria um tataravô dos atuais crocodilos e jacarés e até dos dinossauros. Ele andava sobre as quatro patas, tinha 80 centímetros de comprimento e comia carne, ou seja, era carnívoro. Ele habitava a América do Sul, em território de países como Brasil e Argentina, durante a era mesozoica, há 237 milhões de anos, no período triássico.