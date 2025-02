Funcionária da fundação de apoio à UFSM é suspeita de desviar quase R$ 5 milhões, segundo a Polícia Federal

O alvo da operação é uma família , onde a mulher, de 55 anos, é funcionária da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (Fatec) , vinculada à UFSM. Ela foi afastada do trabalho em agosto de 2024, cerca de um mês após identificação da fraude. O marido dela e os dois filhos do casal também são investigados .

A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, além de bloquear duas propriedades da família, além do sequestro de seis veículos. A Justiça também efetuou a quebra do sigilo bancário, fiscal e de telefonia. O objetivo é garantir o ressarcimento dos cofres públicos, no final do processo.