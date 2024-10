Uma nova espécie de tatu extinto, o Parutaetus oliveirai, foi descoberta na Formação Guabirotuba, em Curitiba, no Paraná. No local, foram encontrados fósseis do animal, compostos por osteodermos - placas que formam a carapaça. O trabalho foi executado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e de outras duas instituições.