Precisamente às 22h55min do dia 2, a Lua Nova marca o início do ciclo lunar de setembro (veja completo ao fim desta matéria). O mês será marcado por dois fenômenos astronômicos: um eclipse parcial – considerado raro –, previsto para o dia 18; e a Lua da Colheita, segunda superlua do ano, que deve ocorrer entre os dias 17 e 18.