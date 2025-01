Recurso de IA da Apple faz iPhone esquentar, relatam usuários

Apple Intelligence está presente em todos os aparelhos da linha 16 do iPhone. Apple / Divulgação

Usuários dos aparelhos 15 Pro, 15 Pro Max e toda linha 16 do iPhone estão relatando um superaquecimento nos celulares após a inserção dos recursos de inteligência artificial (IA) da Apple, o Apple Intelligence.

De acordo com o Estadão, o problema teria começado depois que o iOS 18.2 foi instalado com as novas funções da IA habilitadas.

Os relatos dos usuários foram registrados no site agregador de notícias Reddit. Segundo eles, o superaquecimento ocorre durante o uso das novas ferramentas e dos aplicativos Fotos e Facetime. Além disso, a bateria também teria começado a se desgastar mais rapidamente.

"Estou no (iPhone) 15 e posso confirmar que o Playground e a inteligência artificial da Apple deixaram meu telefone mais quente", escreveu um usuário.

Esta não é a primeira vez que surgem reclamações deste tipo nos aparelhos da Apple. Conforme usuários, o superaquecimento e o desgaste da bateria começaram logo nos primeiros testes públicos dos iPhones com o iOS 18.2.

iOS 18.2

Lançado no dia 11 de dezembro, o iOS 18.2 teve um pacotão de recursos de IA, como o Image Playground, app gerador de imagens com base em texto, o Genmoji, que cria emojis com IA, melhorias no app Notas e a integração da Siri com o ChatGPT.

Outras ferramentas disponíveis na atualização estão o Visual Intelligence, que direciona o usuário para uma pesquisa no Google sobre o objeto em que ele apontar a câmera do celular, e o Image Wand para transformar conteúdos escritos no Notas em imagens.

Além disso, o Mail e o Safari ganharam algumas facilidades: o primeiro consegue ser organizado em "categorias", o que facilita o dia a dia, enquanto o Safari tem novas opções de imagens, customização, a função Importar e Exportar permite transferir dados pesquisados no Safai para outro navegador e vice-versa.