Aplicativo que reúna informações sobre abrigos no Rio Grande do Sul? Tem. Sobre locais para procurar cães e gatos perdidos durante a enchente? Tem também. E para anunciar que busca um parente que ainda não fez contato? Claro. Plataforma que conecte desabrigados a serviços de saúde? Com certeza. Funcionalidade para conseguir voluntários para ajudar na faxina pós-cheias ou no recolhimento do lixo acumulado com a água? Sim, para ambos.