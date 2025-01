Identificado o jovem morto com 10 tiros na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Foi identificado como John Fanfa Paz , 21 anos, o jovem morto a tiros na noite de segunda-feira (6) na Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Conforme a polícia, ele estava na casa de familiares, na Rua Sandro Batista Souza da Costa, quando, por volta das 21h30min, foi chamado no portão e acabou baleado.

Paz foi atingido por pelo menos 10 tiros e foi socorrido pelos familiares, que o levaram à unidade de pronto atendimento (UPA) da Lomba do Pinheiro, onde acabou morrendo. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, havia saído do presídio no mês passado e estava usando tornozeleira eletrônica.