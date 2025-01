Em depoimento, sogra de presa por envenenar bolo afirma que farinha estava contaminada havia um mês

Bolo feito por Zeli Teresinha Silva dos Anjos continha farinha contaminada por arsênio. Divulgação / Instituto Geral de Perícias

Durante novo depoimento à Polícia Civil na segunda-feira (20), Zeli Teresinha dos Anjos, sogra de Deise dos Anjos, afirmou ter convicção de que a farinha havia sido contaminada com arsênio havia cerca de um mês.

Em seu relato, Zeli contou que a última visita feita por Deise a ela em sua casa em Arroio do Sal foi no dia 20 de novembro, cerca de um mês antes das mortes.

Na ocasião, as duas conversavam na cozinha. No local, segundo Zeli, haviam dois pacotes de farinha, um deles estava cheio e o outro, quase no fim — este que teria sido usado pela mulher para fazer o bolo que causou as mortes.

De acordo com a sogra, o único uso da farinha nesse período foi no preparo do bolo de reis, que motivou a morte de três pessoas. Comer o doce antes do Natal seria uma tradição da família.

Depoimento de Diego

O marido de Deise, Diego dos Anjos, também prestou depoimento nesta segunda-feira. Confirmou que teve uma intoxicação alimentar em outubro do ano passado, quando tomou um suco de manga.

Entenda o caso

Em 23 de dezembro do ano passado, seis pessoas da mesma família precisaram de atendimento médico após comer fatias de um bolo de reis, doce tradicional das reuniões de fim de ano, em Torres, no Litoral Norte. Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, Maida Berenice Flores da Silva, 59, e Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47, filha de Neuza, morreram.

O bolo foi preparado por Zeli Teresinha Silva dos Anjos, 61. Após comer duas fatias, Zeli passou mal e foi internada na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde ficou 19 dias. Um menino de 10 anos, neto de Neuza e filho de Tatiana, também ficou hospitalizado, mas foi liberado após alguns dias.

Jefferson Luiz Moraes, 60 anos, marido de Maida, foi liberado após atendimento médico. O marido de Neuza também estava na confraternização, mas não comeu o bolo.

Após as suspeitas da polícia sobre Deise, a investigação pediu a exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, marido de Zeli, que morreu em setembro. À época, a causa da morte foi atestada como intoxicação alimentar, mas a exumação confirmou o arsênio como causa da morte de Paulo também.

Contraponto

A reportagem tentou novo contato com os representantes de Deise nesta segunda-feira (20), mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Em nota divulgada em 10 de janeiro, a defesa da suspeita disse que as declarações divulgadas pela polícia em coletiva de imprensa "não foram judicializadas no procedimento sobre o caso, portanto "aguarda a integralidade dos documentos e provas para análise e manifestação".

Nota da defesa na íntegra

O escritório Cassyus Pontes Advocacia representa a defesa de Deise Moura dos Anjos no inquérito em andamento sobre o fato do Bolo, na Comarca de Torres, tendo sido decretada no domingo a prisão temporária da investigada.

Todavia, até o momento, mesmo com o pedido da Defesa deferido pelo judiciário, ainda não houve o acesso ao inquérito judicial.

A família, desde o início, colabora da investigação, inclusive o com depoimento de Deise em delegacia, anterior ao decreto prisional.

Cumpre salientar, que as prisões temporárias possuem caráter investigativo, de coleta de provas, logo ainda restam diversos questionamentos e respostas em aberto neste caso, os quais não foram definidos ou esclarecidos no inquérito.