Polícia Penal nega falha e afirma que comunicou Justiça sobre transferência de preso envolvido em morte de rival na penitenciária de Canoas

A Polícia Penal do Rio Grande do Sul afirma que informou a Justiça e nega falha de comunicação no caso da transferência do preso investigado pela morte de outro apenado nas dependências da Penitenciária Estadual de Canoas 3 (Pecan 3) no sábado (23). O caso envolve Rafael Telles da Silva, o Sapo, que foi transferido da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) para a Pecan 3, onde ele teria participado da execução do rival Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson.