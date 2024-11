Juíza cobra Susepe e diz não ter sido comunicada sobre transferência de preso apontado como executor de rival em penitenciária de Canoas

Correção: a juíza Priscila Gomes Palmeiro, da 1ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, não foi informada sobre a transferência de Rafael Telles da Silva da Pasc para a Pecan 3; o poder Judiciário, por meio do juiz responsável pela Central de Transferências de Presos, teve conhecimento da remoção, ao contrário do publicado entre as 12h37min e as 16h10min desta terça-feira (26). O texto já foi corrigido.