Judiciário inaugura unidade que assumirá análise de 2 mil processos de apenados no RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) inaugurou, em solenidade ocorrida nesta sexta-feira (29) na Capital, a 3ª Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre. Com a nova estrutura, serão partilhados os 22.858 processos que tramitam na Justiça estadual para acompanhamento e fiscalização das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e medidas de segurança. Destes, inicialmente, a 3ª VEC atuará em cerca de 2 mil processos.