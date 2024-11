Tristeza, indignação e saudade foram os sentimentos presentes na missa de sétimo dia de Camilla Lopes Fruck, 25 anos, realizada nesta sexta-feira (22), na Paróquia Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. A jovem foi vítima de bala perdida na madrugada do último sábado (16), no bairro Restinga.