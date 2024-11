Infância interrompida Notícia

"Existe uma ideia de que a mulher não mata, que a mãe não mata", diz psiquiatra sobre investigadas por crimes contra os filhos

Zero Hora mapeou, nos últimos cinco meses, ao menos sete casos de menores de 12 anos vítimas de violências graves no RS; em quatro deles, as mães são apontadas como suspeitas