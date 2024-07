Região Metropolitana Notícia

Mãe de bebê encontrada morta dentro de lixeira em Canoas vira ré por homicídio

Em 24 de junho, corpo de recém-nascida foi localizado no banheiro de prédio comercial na área central do município. Fita adesiva ao redor da boca e do nariz teria sido usada para asfixiá-la

30/07/2024 - 11h27min Atualizada em 30/07/2024 - 20h43min