Um dia após nascimento Notícia

Polícia indicia por homicídio mãe suspeita de matar bebê e deixar corpo em lixeira em Canoas

Há três semanas, na tarde de 24 de junho, o corpo de uma recém-nascida foi localizado no banheiro de um prédio comercial na área central do município. A criança tinha uma fita adesiva ao redor da boca e do nariz, que teria sido usada para asfixiá-la

16/07/2024 - 17h33min