Rapper Pok Sombra é condenado a 15 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Pelotas

Luis Sérgio Jaekel está preso desde o início do ano por ter agredido a então esposa no final do ano passado. Ele já respondeu a outros processos criminais por lesão corporal e ameaça

01/10/2024 - 12h32min