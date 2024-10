Segurança Pública Notícia

Policiais e advogados relatam falhas no sistema de monitoramento eletrônico de agressores de mulheres no RS

Em um dos casos, bombeiros tiveram que atuar para romper a tornozeleira da perna de um suspeito devido a problemas no equipamento; SSP garante que, desde a implementação do programa, "nenhum agressor conseguiu se aproximar da vítima, garantindo a efetividade do projeto"