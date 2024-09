O Rio Grande do Sul não tem mais nenhum apenado à espera de tornozeleira eletrônica. A fila para instalação do equipamento foi zerada em abril, quando o último preso que aguardava o monitoramento eletrônico recebeu o dispositivo. Por razões de segurança, o dado foi mantido em sigilo pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, mas, nesta quinta-feira (12), Zero Hora teve acesso exclusivo à informação.