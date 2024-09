Um casal que residia em Porto Alegre foi alvo de um golpe inusitado durante uma mudança. O homem contratado para fazer o frete para Santa Maria, no centro do Estado teria “desaparecido” e, com ele, toda a mobília. Depois se descobriu que o estelionatário havia contratado outro motorista, que não sabia do golpe e que também se tornou vítima.