"Ainda não compreendo tua partida tão prematura". Este é um trecho da primeira manifestação pública do argentino Andrès Cabrera, 42 anos, após o assassinato da filha, Pilar Cabrera, sete anos. O crime aconteceu em 9 de agosto, dois dias antes do Dia dos Pais, no edifício em que a criança vivia, na região central de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.