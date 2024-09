O cantor Gusttavo Lima se manifestou, no fim da tarde desta terça-feira (24), após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogar, mais cedo, o mandado de prisão preventiva contra ele, expedido na segunda-feira (23). Em postagem no Instagram (veja abaixo), nota da defesa do sertanejo afirma ter recebido "com muita tranquilidade e sentimento de justiça" a decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso.