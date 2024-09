O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fará um mutirão para revisar prisões que vão contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu 40 gramas de maconha como diferença entre usuário e traficante. Essas mobilizações carcerárias devem acontecer durante todo o mês de novembro, em parceria com as Defensorias Públicas.