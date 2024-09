Agente penitenciária em Guaíba já tinha sido condenada por tráfico de drogas antes da nomeação

Uma agente penitenciária de 29 anos, investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por suspeita de tráfico de drogas e ingresso de materiais ilícitos na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba (PEFG), já havia sido condenada por tráfico antes da sua nomeação. A servidora foi alvo de operação do 2° Núcleo Regional do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Corregedoria-Geral da Susepe, na quinta-feira (5).