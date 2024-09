Polícia Civil cumpre 104 mandados de prisão contra quadrilha que aplica o golpe dos nudes no sul do RS

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira, (6), a Operação A Firma para combater grupo criminoso que aplicava o golpe dos nudes no sul do Estado. São 169 mandados sendo cumpridos (82 de prisão preventiva, 22 de prisão temporária e 65 de busca e apreensão) nas cidades de Pelotas, Camaquã, Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Jaguarão. Até as 11h30min, 85 pessoas haviam sido presas, sendo que deste total 57 já estavam no sistema prisional.