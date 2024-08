Réus em caso de empresário mineiro morto a tiros no RS seguem presos e devem ser interrogados na próxima semana

Há um ano e dois meses, Samuel Eberth de Melo, 41 anos, viajou de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul e desapareceu. O corpo do empresário mineiro foi encontrado dias depois em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. O então sócio dele, Diego Gabriel da Silva, 29, e o genro Wellington Luiz Rodrigues da Silva, 23, são acusados de terem arquitetado e executado o crime. Os dois seguem presos e devem ser interrogados pela Justiça no final da próxima semana.