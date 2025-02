Pelo menos quatro pessoas são presas em operação contra facção do Vale do Sinos

Polícia cumpre 24 mandados de busca e apreensão em quatro municípios da Região Metropolitana e do Vale do Sinos.

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (20) com atuação principalmente em Novo Hamburgo. A ação ocorreu durante a Operação Vindices, que mira uma das facções criminosas do Vale do Sinos.