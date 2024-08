Investigação Notícia

Polícia acredita que arsenal furtado em Novo Hamburgo seria encaminhado para o crime organizado

Essa é a hipótese mais forte para a motivação do furto de cerca de 2 mil munições e 80 armas de fogo que aconteceu em uma loja do Vale do Sinos, onde funciona também um clube de tiro

19/08/2024 - 16h18min