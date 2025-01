Fantinel não ficará na Secretaria da Fazenda de Porto Alegre

Antes de o prefeito Sebastião Melo anunciar quem cuidará do cofre da prefeitura no segundo mandato, o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, se despediu de sua equipe. Na tarde desta segunda-feira (30), Fantinel encaminhou carta aos servidores da Fazenda e a alguns secretários e amigos informando que seu ciclo está se encerrando.

Na minha visão, a principal mudança foi o desenvolvimento da cultura de escutar nossos empreendedores e, em conjunto, construir soluções. Viramos referência no Brasil, somos considerados a SMF mais moderna e inovadora do país - um modelo premiado e já seguido por muitos outros municípios do RS e do Brasil.