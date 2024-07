Criminosos invadiram um clube de tiro em Itaiópolis, no norte de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (17) e roubaram cerca de cem armas de vários calibres, como espingardas, revólveres, pistolas e fuzil. Na ação, construtores que trabalhavam no estabelecimento e a esposa do proprietário foram feitos reféns. As informações são do g1.