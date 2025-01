Com transições terminando nesta terça, Desenrola Pequenos Negócios negociou pelo menos R$ 266,8 milhões no RS

O Rio Grande do Sul contava com R$ 266,8 milhões negociados dentro do Desenrola Pequenos Negócios, segundo dado mais recente, de novembro, informado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

O programa, lançado em maio deste ano, beneficiou 4,2 mil empresas no Estado, por meio de 6,5 mil contratos. No país, são R$ 5,8 bilhões negociados, atingindo 93,1 mil empresas, segundo o governo federal. Esses números tendem a aumentar com atualização do fechamento do ano, que deve sair nos próximos dias, segundo a pasta.