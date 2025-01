Combates deixam mais de 20 mortos no norte da Síria

Pelo menos 24 pessoas, a maioria combatentes de facções armadas apoiadas pela Turquia, morreram em enfrentamentos com as Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas pelos curdos) no norte da Síria, reportou uma ONG nesta quinta-feira (2).

Parte desta região de maioria árabe está sob o controle do Conselho Militar de Manbij, que reúne combatentes locais que operam sob o guarda-chuva das FDS, com o apoio dos Estados Unidos.

Após a queda do presidente sírio Bashar al Assad em 8 de dezembro por uma ofensiva de uma coalizão rebelde dominada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), facções apoiadas pela Turquia atacaram as forças curdas no norte do país.