A Polícia Civil concluiu, neste final de semana, o inquérito do caso envolvendo a morte da menina Anna Pilar Cabrera, de sete anos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A mãe dela, Kauana do Nascimento, de 31 anos, foi indiciada por homicídio qualificado, por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ela é considerada pela polícia como a principal suspeita de ter cometido o crime.